Congo-Kinshasa: Volley-ball messieurs - Espoir et Mwangaza au Caire

Les deux équipes représentent la RDC au Championnat d'Afrique des clubs champions de la discipline, qui se déroule en Egypte, du 25 mars au 6 avril.

Après le tirage au sort, le coach Fedo Nembunzu du VC Espoir (logé dans le groupe A) indiquait que son club s'est retrouvé dans un groupe assez bon, en dehors de l'ogre Al Ahly d'Egypte qui a un niveau supérieur à celui de son club. « Pour les autres équipes, nous aurons à mouiller le maillot, de manière à occuper une place de choix et accéder au tour suivant », déclarait le coach. Il ne pouvait pas si bien le dire.

En effet, en première journée, le Vc Espoir a eu raison de Police de la Côte d'Ivoire par trois sets à zéro (25-17, 26-24 et 25-22). Mais après cette victoire, Espoir a été défait en deuxième journée par Prisons du Kenya par zéro set à trois (24-26, 21-25 et 17-25). Les poulains de Fedo Nembunzu se sont ressaisis en troisième journée, en dominant les volleyeurs de Red Skin du Lesotho par trois sets à zéro (25-14, 25-22 et 25-19).

Le deuxième représentant de la RDC à cette joute africaine de la balle haute en version masculine n'a pas été, pour sa part, à la hauteur de ses adversaires. Pour sa première sortie, Mwangaza s'est incliné face à Police du Bénin par un set à trois (22-25, 19-25, 25-22 et 17-25). Le club coaché par Swaleh Omari a perdu son deuxième match face à Smouha d'Egypte par zéro set à trois (20-25, 16-25 et 19-25). Au terme d'un troisième match décisif, Mwangaza a sombré face à FAP du Cameroun également par zéro set à trois (19-25, 21-25 et 13-25).

Notons qu'après le tirage au sort, le coach Swaleh reconnaissait que Mwangaza était logé dans un groupe C difficile, avec surtout Smouha d'Egypte. « On a des matchs abordables et d'autres difficiles, on verra comment gérer tout cela », prévenait-il, d'autant plus que les matchs apparemment abordables ont plutôt été difficiles.

Soulignons-le, vingt-quatre clubs repartis en quatre poules de six clubs chacun participent à cette compétition. La poule A Alhy se compose de (Egypte), Prisons (Kenya), AS Police (Côte d'Ivoire), Espoir (RDC), Nemo Stars (Ouganda) et Red Skins (Lesotho). La poule B renferme Swehly (Libye), Finances (Benin), Swimbluepal (Seychelles), DGSP (Congo Brazzaville) Aviation (Egypte) et Bafia (Cameroun). La poule C se constitue de FAP (Cameroun), AS Police (Bénin), Ahly Benghazi (Libye), University (Zimbabwe), Smouha (Egypte) et Mwangaza (RDC). Enfin, la poule D compte en son sein Port (Cameroun), Olympique El Milia (Algérie), Kampala (Ouganda), GSU (Kenya), Wolaitta (Ethiopie) et Elgiesh (Egypte).

En match d'ouverture de la compétition, Port du Cameroun a battu Wolaitta d'Ethiopie dans le groupe D par trois sets à un (28-26, 20-25, 25-17, et 25-23). Et dans le groupe A, Prisons du Kenya s'est imposé face à Red Skins du Lesotho par trois sets à zéro (25-15, 25-14, 25-22).