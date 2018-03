Congo-Kinshasa: Primature - Bruno Tshibala opéré en urgence d'un œil à Paris

Avec ce nouvel épisode, on ne sait pas quand Bruno Tshibala pourrait regagner le pays. Entre-temps, sur place, plusieurs forces politiques et sociales continuent de réclamer sa démission. Il est reproché à « Brutshi » un certain laxisme dans la conduite des affaires de l'État avec une gestion approximative de son cabinet mué, pour le besoin de la cause, en une structure humanitaire au regard du trop plein des conseillers (près de huit cents selon son ancien directeur de cabinet). L'homme risque de sortir par la petite porte en considérant son maigre bilan à la tête de l'exécutif national. D'après certaines indiscrétions, il risquerait de laisser ses plumes au cours de la session ordinaire de mars qui vient de s'ouvrir dans les deux chambres du parlement. L'option pour sa défenestration à coup de motion de censure aurait déjà été levée...

