Cote d'Ivoire: Toumani Diabaté, du grand art !

Têkêrê ! Têkêrê ! (applaudissez). Le public passe son temps à acclamer spontanément le symmetric orchestra. Un orchestre "Cedeao" composé de Guinéens : les Kouyaté, Fantamadi à la guitare solo puis rythmique et Fodé à la batterie. Composé de Sénégalais : Yaya Faye et Mamadou Tounkaran tous deux aux percus.

Composé de Maliens : Mamadou Kouyaté, Moutaga Diabaté au chant. D'Ivoiriens : Baba N'Dao au piano et Koné dépêché à la percu rien que pour ce spectacle-ci. Et Mohamed Koita bukinabé d'origine malienne à la basse et par ailleurs chef d'orchestre. Le patron du groupe Toumani Diabaté est lui, malien adopté par les Ivoiriens depuis les années d'avant succès avec Cheick Smith au Jbz de la cité des cadres.

Le groupe expose pour ce énième passage abidjanais, deux tableaux sonores en alternance. L'un fait de chansons festives, très enlevées. L'autre de pièces à écouter où le silence se fait science de conscience.

Pour le premier tableau, la salle mousse de bonheur à l'écoute des notes d'un Toumani vêtu d'un boubou rouge-bordeaux roi. Vêtue d'un boubou rose, Myriam, juriste, laisse ses pas entamés depuis les allées, la guider jusque sur scène, répondant ainsi à l'invitation des artistes.

Il n'y a pas qu'elle qui dansera. Ismael, assistant comptable ira de ses jambes longues traduire sa joie aux côtés des musiciens. La majorité du public bigarré (asiatique, africain, américain, européen et australien) dansera debout dans le couloir. Ou assis sur son siège. Prudence oblige.

Korafola : diseur de kora

Toumani et son orchestre enchaine donc ses hits. Le public a droit à Kaira, un morceau composé depuis l'époque de Sidiki Diabaté ; non pas le fils auteur à succès de Fais mon confiance ou Dakan Tigui mais le grand père de ce dernier.

S'ensuit Gomni avec lequel Ali Farka Touré obtint son deuxième grammy et Toumani son premier dans les années 2005-2006. Sous les cordes vocales de Mamadou Kouyaté le chant en Sonraï a également fière allure, est plus moderne et intelligible à toute oreille. Toumani vient ainsi de rendre hommage à celui qui l'a introduit auprès de Nick Gold lequel lui a ouvert les portes de l'international.

Arrive maintenant Malisadio. On réalise seulement là- et à peine- que le balafon et le ngoni sont absents. Le groupe est en formule réduite. La double grosse caisse cède la place à la caisse claire.

Pour accentuer ce rythme binaire, les deux joueurs de sabar (percu du Sénégal) d'une baguette frappent leur tambour. Sur ce rythme et les nappes que propose Baba au clavier, Toumani déploie tout son talent de Korafola.

Diseur de Kora. La kora parle et raconte l'histoire de cet hippopotame (Mali en bambara) adulé comme un humain et mort tragiquement au grand dam du peuple du Djoliba. L'ingénieur lumière choisit de moment pour détacher Toumani à l'aide d'une douche et donne de la force à l'émotion. Celle-ci se poursuit avec Elyene road en hommage au quartier londonien et aux moments que l'artiste y a passés.

Le musicien ordonne à ses doigts agiles de courir toutes les 21 cordes de son instrument. Ils s'exécutent et on entend aussi bien la musique manding que la musique classique qu'aussi encore le jazz quand ce n'est de la world music.

La dextérité fait croire par endroits que la kora parle. Et elle parle pour raconter l'histoire des maladies de notre siècle avec Mankinhnin : « Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il se sent malade/ quand quelqu'un n'a pas d'enfant, il se sent malade/ quand quelqu'un n'a pas de Djatigui (bienfaiteur), il se sent malade ».

L'orchestre reprend un classique du patrimoine manding interprété notamment par Mory Kanté. Les deux chanteurs Mountaga et Mamadou et le public dansent sous l'impulsion des arpèges, rythmiques et variations typiques des mélodies mandingues, convoquant les temps immémoriaux de l'ancien empire, la kora parfois rejointe par les guitares de Fantamadi nous aura transportés au cœur géographique de l'histoire de cet instrument africain, pour faire le tour du monde par ses effets électriques amplifiés.

Le symmetric orchestra aura su reprendre certains standards de la musique mandingue, su se les approprier, les sculpter, les pétrir, et les transfigurer par des détours classique, funk, jazz et rock reggae.

Scène rare dans les théâtres français, un garçonnet européen qui se lève de son fauteuil et se dirige sur scène pour remettre un billet à l'artiste. Ça s'appelle un "travaillement" en Côte d'Ivoire. Les différences ont bel et bien été gommées grâce à Toumani et son grand art.