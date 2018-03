Angola: Un député pour un plus grand dialogue avec les femmes

"Une société fondamentale de l'individu avec des valeurs est la clé d'une coexistence plus saine", a conclu la députée qui a appelé tout le monde au travail, afin que le pays ait un avenir brillant et prospère.

En ce qui concerne l'événement, il a dit que c'est une démonstration claire de la préoccupation des femmes parlementaires par l'approche des questions d'intérêt national, au bénéfice de la société et marquées par un dialogue constructif et ouvert.

Dans ce contexte, il a appelé les députées à l'Union en vue de renforcer leur rôle dans les domaines politique, économique et social, parce que c'est seulement unies qu'elles seront en mesure de mobiliser les familles angolaises, pour la préservation des valeurs culturelles, la promotion de la citoyenneté et l'harmonisation des familles.

Le parlementaire a encouragé les femmes parlementaires à continuer sur la voie du renforcement de l'unité et à contribuer efficacement, afin que le Parlement angolais soit plus proche des citoyens.

Luanda — Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Higino Carneiro, a orienté le Groupe de femmes parlementaires d'établir des ponts de dialogue avec les femmes de différentes couches sociales, pour répondre à leurs préoccupations et aspirations, et rapprocher de plus en plus le Parlement des Citoyens.

