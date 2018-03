Sénégal: Désenclavement de la Casamance - Plus de 300 milliards de FCfa annoncés à Ziguinchor

Un autre projet non moins important concerne la boucle du Fogny. Ses études techniques ainsi que son cahier des charges et la recherche de son financement font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie à l'Ageroute, d'après M. Boyer. Les ponts de Diouloulou et de Baïla ne sont pas occultés. Leurs travaux de reconstruction vont bientôt démarrer. Le deuxième pont de Ziguinchor est également à l'ordre du jour. Ses études sont déjà finalisées et les travaux vont démarrer sous peu.

L'Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) a tenu son conseil de surveillance délocalisé à Ziguinchor la semaine dernière. En marge de cette réunion, le président dudit conseil, Sylvain Alphonse Boyer, a annoncé que le gouvernement, qui a fait beaucoup de réalisations pour le désenclavement de la Casamance sous la houlette du président de la République Macky Sall, va réaliser plus de 300 milliards de FCfa d'ici deux ans sur de nouveaux réseaux de communication dans la région.

