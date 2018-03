Congo-Brazzaville: Festival international du livre et des ARTs francophones - La deuxième édition démarre le 3 avril

L'événement se déroulera pendant trois jours, du 3 au 7 avril, à l'Institut français du Congo. Au menu, la projection du film « Afriques, comment ça va avec la douleur ? » de Raymond Depardon, suivie d'une table ronde inaugurale « Afrique(s) : terre réelle, terre fantôme ?) avec Emmanuel Dongala, écrivain et chimiste congolais; Makenzy Orcel, poète et romancier haïtien; François Durpaire, universitaire et historien français; Romuald Fonkoua, écrivain camerounais, spécialiste de la littérature antillaise; et Marc Alexandre Oho Bambe dit capitaine Alexandre, enseignant, slameur et écrivain camerounais.

Gabriel Okoundji, Omer Massoumou, Yvan Amar sont invités à ce festival au cours duquel ils partageront leurs passions et leurs expériences avec le public à travers des conférences, tables rondes, cinéma, rencontres lycéennes et séminaires pédagogiques sur differents thèmes sans oublier le Grand tour.

Initié par l'Institut français du Congo avec l'appui et l'expertise de Diagne Khady Fall, enseignante expatriée de lettres au lycée Saint -Exupéry de Brazzaville et le soutien de partenaires institutionnels et privés, le Festival international du livre et des arts francophones aura pour thème « Penser, raconter l'Afrique ». Soulignons qu'il s'agit d'un évènement annuel dédié à l'art, plus particulièrement à la littérature et aux productions cinématographiques.