Afrique de l'Ouest: Le Maroc ne cherche aucunement à perturber la marche intégrationniste réussie de la région ouest africaine

Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations diplomatiques "excellentes, dynamiques et… Plus »

C'est un Président percutant et rassurant qui a tenu à lever des inquiétudes légitimes, et dissiper les craintes, des populations ouest africaines et en particulier du secteur privé. « La demande d'adhésion du Maroc ne constitue en aucun cas au lancement d'une quelconque OPA sur la Cedeao. Il ne s'agit pas du tout d'un acte hégémonique encore moins impérialiste comme le prétendent malheureusement certains dans la région, ou d'une volonté de s'imposer par le haut sans une écoute attentive.

Le Maroc ne cherche aucunement à perturber la marche intégrationniste réussie de la région ouest africaine ni à la dénaturer et encore moins à le déséquilibrer selon le Président Brahim Fassi Fihri de l'Institut Amadeus. Il a prononcé ces mots à l'ouverture du panel sur l'« Adhésion du Maroc à la CEDEAO : fondement, enjeux et perspectives communes », tenu ce jeudi 29 mars à Dakar par l'institut Amadeus.

