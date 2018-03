Congo-Kinshasa: Financement des élections - Plus de 22 millions de dollars décaissés en faveur de la Céni

De la publication le 5 novembre 2017 du calendrier électoral à la promulgation de la loi électorale en passant par la clôture de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, le 31 janvier dernier, le lancement du processus de duplication des électeurs et la publication imminente des statistiques par entité, il va sans dire que le cap est résolument mis vers la tenue des élections en décembre 2018.

Fort de ce deuxième décaissement en faveur de son institution, Corneille Naanga a rassuré quant au respect du calendrier électoral et à la tenue effective des scrutins le 23 décembre. Il constate, avec satisfaction, que le processus électoral avance dans un bel élan, surtout avec le dépôt, le 26 mars par le gouvernement, de la liste de partis et regroupements politiques légalement reconnus en RDC.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.