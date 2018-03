Congo-Brazzaville: Squash - Biango Kibuila remporte le tournoi Open XXL 2018

La Fédération congolaise de squash (Fécodesq), en collaboration avec la Bracongo, a organisé, du 15 au 25 mars, au Cercle Golf de Kinshasa, la deuxième édition du tournoi Squash XXL Open 2018.

Bianco Kibuila a conservé son titre de la première édition remporté au mois de décembre 2017. Il a battu en finale Joly Binga, devenant de facto le squashman le plus titré en RDC avec désormais six titres. Goda Supa, son poursuivant direct, dispose de cinq trophées.

Pour accéder en finale, Bianco Kibuila a atomisé Alex Sbeiti en demi-finale sur la marque de 3 sets à 0 (13-11, 11-7 ,11-2). De son côté, Joly Binga a difficilement éliminé Gola Supa par 3 sets à 2. En finale donc, Bianco Kibuila a confirmé sa suprématie devant Joly Binga sur la note de 3 sets à 1, s'adjugeant ainsi cette deuxième édition de l'Open XX 2018. Alex Sbeiti s'est contenté de la troisième place en se débarrassant de Gola Supa lors de la petite finale sur le score de 2 sets à 1 (11-10, 5-11,11-9).

Bianco Kibuila a dévoilé à Timed.cd ses secrets après son sacre. « Le secret, c'est l'entraînement et puis la prière. Donc, je me prépare spirituellement et physiquement », a-t-il indiqué, ajoutant : « C'est une finale comme toute autre. J'avais dit cela dès le début que je veux croiser Joly Binga en finale, parce qu'on se prépare ensemble ».

Joueur de squash le plus titré en RDC, Bianco Kibuila s'intéresse désormais aux compétitions internationales mais il compte avant tout apprendre. « Je suis le premier Congolais à gagner six trophées. Gola Supa en a gagné cinq. Sur la scène internationale, mon premier objectif sera d'apprendre. Et avec le temps, on tâchera de faire des résultats et de remporter des titres », a-t-il déclaré. Et de conclure : « Merci à mes fans qui m'ont soutenu jusqu'à la fin du tournoi, je suis très content d'eux, qu'ils continuent toujours de me soutenir ».

Rappelons que cette deuxième édition du tournoi Open XXL a réuni au total trente-deux squashmen répartis en sept groupes de quatre chacun. La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs, riche en spectacle, s'est déroulée en présence de Patsho Panda, représentant du ministre des Sports, du secrétaire général de la brasserie sponsor de ce tournoi, la Bracongo, à travers son produit XXL. Naturellement, le président Simon Yoka de la Fécodesq, accompagné de quelques présidents des différentes fédérations et un grand public, a été présent à la cérémonie de clôture du tournoi.