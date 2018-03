Ile Maurice: Rs 1,5 M de Peroomal Veeren - «La cour déterminera s'il y a eu blanchiment d'argent», dit Me Yousuf Mohamed

La tâche paraît herculéenne. Mais depuis 26 ans, la Stock Exchange of Mauritius (SEM) cible les… Plus »

«Ce sera à la cour de déterminer si les preuves de l'ICAC sont accablantes et s'il y a blanchiment d'argent.» Propos de Me Yousuf Mohamed, avocat du Chief Clerk d'Astor Professionnals Nawaz Ibrahim. Ce dernier a confirmé les faits face aux enquêteurs de la Commission anticorruption.

Nawaz Ibrahim, le Chief Clerk d'Astor Professionnals, l'étude de Me Rex Stephen, a été identifié comme celui qui a réceptionné l'enveloppe contenant Rs 1,5 M pour le compte de Peroomal Veeren, hier, mercredi 28 mars. Me Rex Stephen a été convoqué dans les locaux de l'Independant Commission Against Corruption (ICAC), ce jeudi 29 mars. Pour l'heure, nous ne savons pas si c'est dans le cadre de cette enquête.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.