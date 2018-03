Ile Maurice: Proposition budgétaire - Un plan incitatif pour les manufacturiers locaux

La Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI) travaille sur un strategic local enterprise package pour le secteur manufacturier. «Ce package devrait permettre aux entreprises locales de devenir plus compétitives, tout en modernisant leurs opérations afin de devenir des leaders en matière d'innovation», explique Raju Jaddoo, secrétaire générale de la MCCI.

D'ajouter que la MCCI proposera un Strategic Local Industry Incentive de concert avec l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) dans le cadre du prochain Budget.

L'annonce a été faite lors de l'Industry Connect, rencontre-débat organisé à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'AMM, lundi. Raju Jaddoo souligne, par ail- leurs, que plusieurs actions correctives peuvent être prises pour aider l'industrie locale à augmenter sa contribution à la croissance nationale.

À commencer par les coûts relatifs à la conduite des affaires (Cost of Doing Business). Le secré- taire général du MCCI cite, à cet effet, les frais d'enregistrement pour la création d'en- treprises qui coûte, à ce jour, Rs 3 000. «Enlever ces frais d'enregistrement et rationaliser les procédures aideraient le pays à gagner 0,4 % de croissance éco- nomique», a-t-il souligné.

En ce qui concerne les coûts liés au commerce transfrontalier (Trading Across Borders), la MCCI préconise une baisse de 200 dollars. Actuellement ceux-ci s'élèvent à 531 dollars pour Maurice. «Cette baisse pourrait engendrer une hausse de 1,2 % de croissance pour le pays», soutient Raju Jaddoo.

D'un point de vue stra- tégique, l'AMM est parvenue à réunir toutes les principales associations du secteur pour discuter d'une approche commune pour l'industrie locale. Étaient pré- sents, la MCCI, la Chambre d'agriculture, l'Economic Development Board, Busi- ness Mauritius, la Mauritius Export Association et même l'Association pour le développement industriel de La Réunion (ADIR).

Tous les participants se sont accordé à dire qu'il faudrait une stratégie industrielle commune et holistique pour l'avancement de l'industrie locale, que ce soit sur le marché domestique ou international.

Selon Christopher Hart de Keating, président de l'AMM, cette rencontre s'est avérée fructueuse. «Ce que je retiens, c'est l'émergence d'une réflexion collective qui tend à montrer que l'industrie a de l'avenir, mais qu'il faudra travailler ensemble pour y parvenir. Nous avons beaucoup parlé d'inclusivité dans le développement et le développement durable», explique-t-il.

Parmi les projets en cours, Christopher Hart de Keating parle de l'internationalisation de l'industrie locale. «Nous avons un comité avec la MEXA en ce sens. J'ai confiance qu'on aura avancé sur ce projet en 2018», espère-t-il.

Du reste, l'association concentrera ses efforts dans ses autres projets en cours, dont le label Made In Moris, le réseautage ou encore la formation (voir encadré). À savoir qu'à partir du 1er juillet 2018, l'AMM sera co dirigée par Bruno Dubarry et Shirin Gunny.

Vers une académie de l'innovation industrielle Réunion/Maurice

C'est un projet conjoint de l'AMM et l'ADIR. «Cette académie s'inscrirait au titre des plans stratégiques à 10 ans, posant ainsi les bases de l'industrie du futur. L'ADIR à La Réunion développera l'apport d'expertises spécifiques sur les process via l'apport de stagiaires de ces grandes écoles techniques françaises.

L'île Maurice via l'AMM se charge du partenariat avec HEC Océan Indien et le CEA TECH», fait ressortir l'AMM, dans la dernière édition de sa newsletter. La première étape de ce projet démarrera dès septembre 2018 avec l'introduction du Strategy@HEC Paris Online Certificate.

Ce programme de management stratégique en ligne vise les managers et dirigeants d'entreprises. Cette initiative sera suivie de la création d'un club des cadres dirigeants HEC Ocean Indien Réunion/Maurice et d'un «Concours régional de l'innovation industrielle» qui donnera la possibilité aux étudiants de la zone océan Indien de «répondre à des défis techniques lancés par les membres du club de l'industrie», indique-t-on dans la newsletter de l'AMM.