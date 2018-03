Congo-Brazzaville: Ouverture de la session criminelle - Cent trente-deux affaires inscrites à l'ordre du jour

Pour ce premier jour, la Cour d'appel devait plancher sur trois affaires mais une seule seulement a été examinée. Elle concerne Emillion Christian Ulrich Mayassi, un jeune garçon né en 1981, accusé d'avoir assassiné sa petite amie au couteau pour jalousie. Les audiences se poursuivront, les 3 et 4 avril, avec des affaires de droit commun portant diffamation, violation de domicile, destruction des biens immobiliers, coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d'un œil et d'une jambe. Cette première série d'audiences s'achèvera le 20 avril avant que la seconde ne s'ouvre avec les affaires qui seront inscrites en cours de session.

