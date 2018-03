Congo-Brazzaville: Salon Produrable 2018 - « Au-delà de la RSE »

Aux côtés des exposants et partenaires spécialistes des questions du développement durable, sa participation au Salon est un nouveau grand chapitre. Celui-ci s'ouvre avec une nouvelle décennie et devrait nous emmener, comme le présentent les organisateurs, « au-delà de la RSE... faire du Bien ! »

Eco-Oil, depuis sa création le 20 mars 2013 par son président directeur général (PDG), Claude Wilfrid Etoka, en tant qu'entreprise privée de droit congolais, use de bonnes pratiques de RSE, à travers son programme intitulé « Eco Plus ». Son PDG est désormais en charge de la présidence du groupement du patronat de la Francophonie.

À ce jour, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie comme étant un outil de performance. Elle est un vecteur d'attractivité, de cohésion interne, un outil de différenciation concurrentielle et de conquête de parts de marchés, un levier d'innovation et de création de valeur(s), une réponse à la pression sociétale et un gage de confiance pour les investisseurs et les actionnaires.

Eco-Oil participera à la onzième édition du Salon Produrable qui se tiendra au Palais des congrès de Paris, du 4 au 5 avril, organisée sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que du ministère de l'Agriculture et de l'alimentation de la France. Le thème phare est centré sur les problématiques de « La Santé. Secteurs à l'honneur : agro-alimentaire. Enjeu clé : La consommation responsable ».

