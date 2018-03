Congo-Brazzaville: Vaccination - Un nouveau matériel pour améliorer la qualité des vaccins au pays

La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, réceptionnera des mains de la représentante de l'Unicef au Congo, Micaela Marques De Sousa, le 30 mars à Pointe-Noire, des équipements de chaîne de froid pour une meilleure conservation des vaccins.

Selon un inventaire physique des équipements de conservation des vaccins réalisé sur l'ensemble du pays, avec l'appui de l'Unicef en 2017, 40% des équipements recensés ne répondaient pas aux normes de pré qualification par l'OMS. Certains sont en panne et d'autres vétustes.

Ces équipements permettront d'améliorer la qualité de la conservation des vaccins et, partant, de la vaccination dans le pays. Ainsi, un plan de réhabilitation a été élaboré pour améliorer cette situation de la chaîne de froid d'un coût total de près d'un milliard F CFA étalé sur cinq années.

Grâce à l'appui de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, dans le cadre du projet de renforcement du système de santé, l'Unicef a pu acquérir sur ces fonds cent trente réfrigérateurs dont dix électriques et cent vingt solaires, d'un montant total de 500 000 dollars, soit plus de 250 millions de FCFA pour cette première phase du projet.

Rappelons que l'Unicef encourage les droits et le bien-être de chaque enfant. Cette organisation onusienne travaille dans cent quatre-vingt-dix pays et territoires du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l'intérêt de tous les enfants, où qu'ils soient.