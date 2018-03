Congo-Brazzaville: Sébastien Migné quitte les Diables rouges

Le Congo est dans l'obligation de trouver un sélectionneur, dans les plus brefs délais, pour préparer la suite des éliminatoires de la CAN. Rien n'est perdu pour les Diables rouges, encore que la Confédération africaine de football a augmenté le nombre de participants, qui est passé de seize à vingt-quatre. « J'espère que vous obtiendrez des grands succès. Je reste persuadé de votre qualification », a indiqué Sébastien Migné, en précisant qu'il s'en va avec le sentiment d'avoir modestement contribué à jeter les bases futures du onze national congolais.

Sébastien Migné a totalisé huit matchs sur le banc de touche des Diables rouges. Quatre défaites, trois nuls et une seule victoire récemment face à la Guinée Bissau, en match amical comptant pour la journée Fifa, le 24 mars à Paris, en France. Dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur laisse le Congo à la 3e place derrière le Zimbabwe qu'il affrontera le 7 septembre, et la République démocratique du Congo qui l'avait battu lors de la première journée (3-1). Le Liberia est dernier de ce groupe.

Le technicien français a donc passé un an en tant que sélectionneur des Diables rouges au lieu de trois ans comme le prévoyait le contrat, signé le 17 mars 2017 à Brazzaville, avec mission principale la qualification du onze national congolais à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 au Cameroun.

« Les conditions ne semblent plus réunies pour que je puisse continuer ma mission ici au Congo. Il est préférable de cesser notre collaboration. C'est le cœur gros que j'ai pris la décision de partir », a déclaré Sébastien Migné, dans un document intitulé "Lettre à mes joueurs et aux supporters".

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.