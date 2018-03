Congo-Brazzaville: Médias - Des femmes journalistes s'unissent pour mieux organiser leur profession

L'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite (Acofepe), une organisation de celles qui oeuvrent aussi bien dans des journaux que dans la presse en ligne, fera sa sortie officielle le 31 mars à l'espace Pr Malembe, à l'Ifasic.

Selon la présidente de l'association, Grâce Ngyke, l'Acofepe veut valoriser le travail de la femme des médias, particulièrement celle de la presse écrite. C'est ainsi qu'elle se fixe comme objectifs : revaloriser le statut de la femme de la presse écrite congolaise ; augmenter la représentativité des femmes dans les organes de presse écrite ; renforcer le leadership féminin dans le monde des médias en RDC, en général, et dans celui de la presse écrite, en particulier.

L'Acofepe entend aussi sensibiliser et former les femmes journalistes de la presse écrite à l'usage des technologies de l'information et de la communication ; encourager, au sein des rédactions, une parité non pas de complaisance mais plutôt de compétence, c'est-à-dire fondée sur la méritocratie ; amener les femmes de la presse écrite à mettre l'information au service des objectifs du développement durable ; faire participer activement les femmes de la presse écrite dans les campagnes d'intérêt général, en faveur de la paix, de la justice, de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation, de la santé, etc.; sensibiliser et former les femmes journalistes de la presse écrite à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Cette jeune association nourrit l'ambition de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. À en croire sa présidente, elle va aussi oeuvrer contre la très faible représentativité, voire l'absence de femmes dans les rédactions de la presse écrite. Consciente du désintérêt des femmes aujourd'hui pour ce métier, de la discrimination dont la femme journaliste de ce secteur est l'objet, d'une part, de son homologue masculin et, d'autre part, des sources d'information lui préférant sa collègue de la télévision, Grâce Ngyke souligne que l'Acofepe s'attache à rassembler les femmes œuvrant dans les journaux. «Il s'agit, ensemble, de faire face aux problèmes inhérents à leur statut, améliorer la qualité de leur travail, afin de jouer un rôle leader et de promouvoir une information servant les objectifs du développement durable », a-t-elle indiqué.