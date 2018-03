Burkina Faso: SNC 2018 - Village des communautés - Bobo, terre d'accueil

La journée du jeudi 29 mars 2018 a été consacrée aux communautés africaines vivant au Burkina Faso, afin de leur permettre de prendre une part active à la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC). Un tour au village des communautés a permis de découvrir la diversité culturelle de ces populations.

Comme à l'accoutumée, à chaque édition de la Semaine nationale de la culture, un espace est réservé aux différentes communautés vivant au Burkina Faso afin de leur permettre de partager avec les festivaliers, des pans de leurs cultures.

A 48 heures de la fin de la biennale culturelle, la journée du jeudi 29 mars 2018 a été consacrée à cette tradition. C'est dans ce cadre que Idrissa Moussa, un Nigérien, né au Burkina Faso, est présent au Village des communautés, avec une gamme de produits de son pays d'origine, le Niger.

Des calebasses pour la décoration des maisons, des porte-monnaies et des chaussures en cuir, des criquets, des dattes et de la viande séchée. Ce sont autant de produits que les festivaliers peuvent avoir au stand d'exposition de la communauté nigérienne, à l'espace réservé aux différentes communautés africaines vivant au Burkina Faso.

A côté d'Idrissa Moussa, Enoch Coulibaly, un Burkinabè, formé au Togo, propose des produits de la pharmacopée. Ce sont des produits, a-t-il dit, contre les maladies cardiovasculaires, le paludisme, les faiblesses sexuelles, les maux de dos, etc. A quelques pas du stand des Nigériens et Togolais, une jeune fille, mince, de teint noir et de nationalité burundaise, est venue faire la promotion du vin de banane à la 19e Semaine nationale de la culture.

Elle, c'est Diane Traoré née au Burkina Faso. Son vin, a-t-elle dit, est fabriqué au Burundi. En plus du vin à base de la banane «made in Burundi», Diane Traoré offre des plats traditionnels en panier.

Venue du Tchad en 2010 pour ses études en communication d'entreprises, Lolodi Malo/ Wini, s'est mariée au Burkina Faso, mais elle garde toujours les habitudes culturelles de son pays. A la SNC Bobo 2018, Mme Malo a importé du Tchad, du dolo de riz, du «zoom koom» fait à base de petit mil à la manière tchadienne, des céréales du Tchad, etc.

Si les Nigériens, Togolais et Burundais, disent écouler aisément leurs produits, la Tchadienne Lolodi Malo/ Wini affirme ne pas faire de bonnes affaires à la 19e édition de la Semaine nationale de la culture.

«L'ambiance n'est pas au rendez-vous comme les autres éditions. Habituellement, j'écoule une quarantaine de litres de dolo par jour, mais pour cette édition, je mets deux à trois jours pour vendre les quarante litres. C'est donc vous dire que les affaires ne marchent pas à souhait à cette 19e édition de la SNC», a-t-elle laissé entendre.

En dépit de cette ambiance morose, Mme Malo, tout comme Idrissa Moussa (Niger) et Diane Traoré (Burundi), ont affirmé se sentir bien au Burkina Faso. Et le Village des communautés est la matérialisation d'une bonne intégration des différentes communautés résidant au pays des Hommes intègres, ont-ils indiqué. En plus de l'espace réservé aux affaires, un plateau est offert aux communautés pour mettre en exergue leurs cultures.