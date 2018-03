Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Taïwan promet un soutien aérien

Plus tard dans la journée, le ministre d'Etat a également reçu le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique, Hobah Pierre Rogoto, et le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean Lamy.

Et Simon Compaoré d'ajouter que toutes ces actions vont permettre de lutter contre l'insécurité. Appréciant les efforts faits par ce partenaire privilégié, le ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso s'est souvenu de la délégation taïwanaise qu'il avait reçue quand il était au département de la Sécurité. « A l'époque, nous avions bâti un projet qui a été soumis aux autorités de ce pays ami et nous pensons qu'il est actuellement en bonne voie », a-t-il précisé.

Pour ceux qui le savent, la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine ne date pas d'hier. Elle remonte aux années 60, même si elle a connu une interruption en 1973. Mais depuis sa reprise en 94, Taïwan est petit à petit devenu l'un des amis les plus fidèles du Pays des hommes intègres.

