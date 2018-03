Burkina Faso: Gondrin a enfin son école primaire

Le village de Gondrin, dans la commune de Tenkodogo, a désormais son école primaire publique. L'infrastructure a été inaugurée, le samedi 10 mars 2018.

Composée de trois salles de classes équipées en tables-bancs, de bureaux, d'armoires, d'un magasin, la nouvelle infrastructure scolaire qui a bénéficié du soutien financier de l'organisation à but non lucratif japonaise «Sun World Vision», pour sa réalisation dispose également d'un forage et d'une latrine à trois postes.

Le Naaba Tanga de Gondrin a traduit toute sa reconnaissance aux responsables de l'association JBFA pour avoir ôté cette difficulté qu'il a symbolisée par des épines sous ses pieds. Car, la construction de cette infrastructure conduit au développement, à l'instruction et au bien-être de la population.

«Disposer d'un cadre dans lequel assurer une éducation appropriée aux enfants, celui de leur dispenser des obstacles que sont la distance vis-à-vis des écoles vers lesquelles les parents envoient leurs progénitures et surtout qui les défie sur les chemins à l'aller et au retour, a toujours été longtemps entretenu par la population du village de Gondrin, dans la commune de Tenkodogo.

Depuis le samedi 10 mars 2018, ce voeux a été exhaussé, avec l'inauguration officielle de la nouvelle école primaire publique», a indiqué le représentant des ressortissants de Gondrin, Moïse Oubda.

L'ancien ambassadeur à la retraite du Burkina Faso au Japon, François Oubida, celui- là même qui a pesé de tout son poids au niveau de l'association JBFA pour que ce projet de construction de l'école soit une réalité, s'est dit impressionné de voir la population mobilisée pour accueillir cette école qui a été construite en moins de trois mois.

Il a en outre rassuré que l'électrification de l'école par le solaire exprimée par la population est aussi prise en compte dans ce projet et sera réalisée dans un bref délai. Le représentant du parrain, le directeur régional de l'éducation du primaire et post-primaire du Centre-Est, Lucien Zouré, a salué la coopération japonaise pour ce don qui participe selon lui, à la lutte contre l'ignorance.

M. Zouré a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage de cette infrastructure scolaire flambant neuve qui est mise à leur disposition et les autorités administratives et communales, à déployer des ressources humaines adéquates pour le grand bonheur de Gondrin. Il a pour ce faire, instruit le Chef de circonscription de l'éducation de base (CCEB) de Tenko 2 à planifier l'ouverture progressive de nouvelles classes afin d'arriver à la normalisation totale de cette infrastructure scolaire.

«L'organisation à but non lucratif japonaise «Sun World Vision», à travers «Friendship Association» a voulu, à travers l'association JBFA, accompagner la politique du gouvernement, par la construction de cette nouvelle école à Gondrin, qui servira, à n'en pas douter, à éduquer et à former des futurs dirigeants de ce pays.

Mon souhait est que de cette école sortent des ministres, des députés, de grands docteurs et ingénieurs», a indiqué le président de l'association JBFA, Norimasa Matsuyama. Il a invité la population de Gondrin à inscrire massivement leurs enfants à l'école car, le développement d'un pays passe nécessairement par l'éducation de ses fils et filles.

Pour Norimasa Matsuyama, la mobilisation de la population dont elle a fait preuve pour la circonstance, témoigne de l'importance que celle-ci porte à ce joyeux qui constitue désormais un centre de savoir pour les enfants.