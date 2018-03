Burkina Faso: Economie nationale - Plus de 19 milliards de FCFA pour financer l'agriculture

La ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly/Sori et le directeur de l'Agence française de développement, Tanguy Denieul, ont signé, le jeudi 29 mars 2018, à Ouagadougou, une convention d'un montant de 19 650 000 000 de FCFA pour financer l'agriculture.

L'Agence française de développement (AFD) s'engage à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ses projets agricoles. En effet, quatre conventions ont été signées, le jeudi 29 mars 2018, à Ouagadougou par la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly/Sori et le directeur de l'AFD, Tanguy Denieul. Ce financement d'un montant total de 30 millions d'euros, soit environ 19 650 000 000 FCFA est réparti selon le directeur de l'AFD, en subvention et en prêt concessionnel.

Sont concernés par cette enveloppe financière, les projets pour l'agriculture contractuelle et transition écologique (PACTE), d'appui aux communes de l'Ouest du Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles (PACOF) et d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de l'Est, volet initiative Tiwara (PSAE-IT). Pour M. Denieul, ce financement vient répondre aux défis du Burkina Faso en matière de développement local, territorial, de sécurité alimentaire et de productions agricoles.

"Ce prêt va permettre d'accompagner les coopératives, d'une part les collectivités locales, et d'autres part les acteurs des filières agricoles afin de développer l'agriculture et répondre aux demandes en quantité et en qualité", a-t-il dit. Il a ajouté que la France à travers l'AFD, a eu cette vocation d'aider les agriculteurs à mieux pratiquer leur métier et avoir des revenus conséquents dans la vente de leurs productions.

Il y a aussi, a fait savoir le directeur de l'AFD, l'accroissement des besoins des consommateurs. L'idée, pour lui, est de faire en sorte que l'agriculture puisse être productive et satisfaire les besoins de la population. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique, Jacob Ouédraogo, l'agriculture burkinabè a besoin d'être suffisamment appuyée et encadrée car, il y a assez de contraintes notamment la fertilisation des sols, le financement de l'agriculture, la commercialisation et la transformation...

"L'AFD, pour venir en aide à l'agriculture, a identifié un certain nombre de projets qui doivent permettre à ce que nous puisons permettre de ressouder un tant soit peu quelques problèmes au niveau de la production agricole", a-t-il indiqué. Ces projets qui vont être mis en œuvre, a souligné le ministre Ouédraogo, vont permettre aux coopératives de travailler de façon à fédérer les ressources et rendre durable, l'agriculture.