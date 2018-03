Cote d'Ivoire: Action sociale - Une structure équipe l'INPHB et l'Institut des aveugles

Le directeur de l'Institut des aveugles, Pokou Komenan, a témoigné sa reconnaissance au donateur. Pour lui, ce matériel permettra d'améliorer les conditions de travail de son personnel pour être plus efficace et de combler le déficit en la matière, avant de saluer ses nombreuses actions dans son centre. Toutefois, il a appelé les bonnes volontés à s'approprier ce modèle humanitaire.

En effet, elle apporte régulièrement son appui, surtout matériel, aux fondations, orphelinats et aux établissements scolaires. La preuve, l'Institut des aveugles a déjà bénéficié de sa part d'une imprimante en braille et d'ordinateurs.

Elle leur a offert 162 chaises mobiles, statiques et de direction estimée à environ 5 millions de Fcfa. L'Inphb en a reçu 110, l'Institut des aveugles 26 et la fondation 26. La remise officielle de ce don a eu lieu le 28 mars, à Marcory-Anoumanbo.

La structure internationale PwC spécialisée en audit et expertise comptable a équipé en mobilier de bureau, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inphb) de Yamoussoukro, l'Institut des aveugles et la Fondation Dr Javad Nurbakhsh.

