Burkina Faso: Président Roch Marc Christian Kaboré - Un invité de marque à Sya

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé à Bobo-Dioulasso dans la matinée du jeudi 29 mars 2018, accueilli par une population fortement mobilisée. Sur son calendrier, sont inscrites plusieurs activités notamment une rencontre avec les artistes.

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a foulé le sol de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, ce jeudi 29 mars 2018, aux environs de 9 heures 25 minutes, à bord d'un hélicoptère. Au pied de l'hélicoptère, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, le gouverneur des Hauts-Bassins, Antoine Attiou et l'ensemble des autorités de la ville sont présentes.

Honneurs militaires, hymne national, poignées de main se suivent. Après le salut des officiels, le chef de l'Etat a eu droit à un bain de foule. Une foule composée d'organisations féminines et de commerçants de la région des Hauts-Bassins, tout de blanc vêtus pour certains, mouchoirs blancs en main pour la plupart et disant : «Aw dansè» (bienvenue en dioula) à Roch Marc Christian Kaboré. Au son des tambours qui résonnent et des slogans scandés en son honneur par des femmes, le président du Faso serre des mains pendant une dizaine de minutes, avant de prendre place dans son véhicule pour son pied-à-terre en face du Musée communal Sogossira- Sanon.

Le chef de l'Etat est présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2018, qui a démarré le samedi 24 mars dernier sous la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. A cet effet, il sera présent cet après-midi au Village des communautés. La présente édition de la biennale culturelle enregistre 1 300 artistes et près de 300 000 festivaliers.

Elle est marquée depuis le samedi dernier par une diversité d'activités dont les compétitions du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL). Il y a également les activités du volet festival qui sont articulées autour des conférences et panels, du Village des communautés, de l'exposition muséale, des plateaux off, du Marché des arts, de l'Initiation des enfants aux arts et de la traditionnelle foire commerciale.

Au cours de son séjour, selon le programme officiel, le président Roch Marc Christian Kaboré doit présider trois activités dans la journée, ce vendredi 30 mars. Il s'agit du cocktail offert aux artistes, de la cérémonie de proclamation officielle des résultats du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) et de la Nuit des lauréats et des partenaires à la Maison de la culture Monseigneur Anselme-Titianma-Sanon. Le président du Faso présidera également la cérémonie officielle de clôture de la SNC Bobo 2018, le samedi 31 mars, toujours à la Maison de la culture Monseigneur Anselme-Titianma-Sanon.