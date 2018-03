Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré visite le village des communautés

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a visité le village des communautés de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture le jeudi 29 mars 2018 au secteur n° 22 de Bobo-Dioulasso.

Arrivé dans la matinée à Bobo-Dioulasso, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a effectué une visite dans la soirée au village des communautés de la Semaine nationale de la culture (SNC). Sous le regard d'autres visiteurs, le président du Faso a eu droit à des présentations des produits culturels de quatorze communautés africaines et burkinabè. Sur le site, l'on trouve les tenues vestimentaires, les objets de sculpture et d'autres objets d'art des peuples du Congo, de Côte d'ivoire, du Nigéria, du Tchad, du Togo... et du Burkina Faso.

Pour le président Kaboré, cette activité est une mini représentation de l'Afrique entière. « C'est une occasion de voir un peu les aspects culturels de chaque pays représenté », a-t-il déclaré. Selon lui, cette activité est une bonne chose du point de vue de la connaissance individuelle et collective. Car il permet non seulement le brassage des peuples mais aussi l'ouverture des cultures aux différents participants. Pour ce faire, le président du Faso a exprimé sa satisfaction au regard de l'engagement des acteurs et les objets exposés. Il a remercié les exposants et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour avoir initié ce village des communautés.

Les exposants ont aussi exprimé leur joie. Ainsi le représentant de la communauté yorouba (Nigéria) a salué la présence du chef de l'Etat dans son stand. « Cette visite est une marque de considération et d'amour des valeurs culturelles africaines», a-t-il souligné. Même son de cloche chez le porte-parole de la Côte d'Ivoire, Amadou Sanon. Il a confié que c'est la première fois que le président du Faso visite le village des communautés lors d'une édition de la Semaine nationale de la culture. De ce fait, sa visite est, a-t-il dit, la preuve que la question de la culture des peuples est prise à bras le corps par le politique.