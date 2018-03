Ile Maurice: Jumelle manquante - Le gynécologue de Neha Sookun démissionne

«Il est temps pour Maurice de suivre le modèle international, où des radiologues font des échographies. On peut se baser sur les protocoles européens ou anglais», suggère-t-il. «Les radiologues sont des spécialistes de l'échographie, entre autres, alors que tel n'est pas le cas des gynécologues.» Et d'ajouter qu'il serait valable que ce soit des radiologues qui font des échographies à des fréquences régulières pendant la durée de la grossesse. «Il peut s'agir d'une mauvaise interprétation d'image, ce qu'on appelle le mirror effect.»

«Le droit d'exercer dans le privé est un privilège accordé aux médecins spécialistes. Le ministère peut suspendre ce permis à n'importe quel moment, selon les besoins de l'enquête», explique-t-on. Et d'ajouter que le médecin a préféré soumettre sa démission et a fait valoir son droit à la retraite.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.