Cote d'Ivoire: Prix CNP 2018/Raphaël Lakpé - "Ce prix concourt à l'avènement d'une presse de qualité..."

Le Conseil national de la presse (Cnp), à travers une conférence de presse dans ses locaux, a lancé le 29 mars, le Prix Cnp d'Excellence, édition 2018. Ce prix récompense les entreprises qui, au cours de l'année 2017, auront, dans leurs rédactions, fait preuve d'un traitement de qualité de l'information et, dans le cadre de l'entreprise de presse, d'une bonne gestion managériale.

« Ce prix concourt à l'avènement d'une presse de qualité. Il se veut une forte incitation au respect des obligations mises à la charge des éditeurs de presse et des responsables de rédaction par les textes en vigueur afin de permettre aux journalistes de vivre dignement de leur métier », a confié Raphaël Lakpé, président du Cnp, lors de son discours de bienvenue.

Trois prix (la Meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'informations générales, la Meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'informations spécialisées, le Prix Cnp d'Encouragement) et un prix spécial Cnp distinguant une personne physique ou morale pour ses actions en faveur du secteur de la presse, seront décernés lors de la cérémonie de récompense qui aura lieu,le27 avril prochain, à la salle des fêtes de l'Eden Golf Hôtel.

Ainsi, sont éligibles au prix Cnp, les 66 entreprises de presse de droit ivoirien exerçant en 2017 sur le territoire national ainsi que les 84 publications que ces entreprises ont mises sur le marché ce, à l'exception des publications à caractère pornographique et des publications gratuites. Samba Koné, président du jury, a profité de son tour de parole pour donner les critères de présélection et de sélection des entreprises de presse.

Selon lui, pour la première étape, sont pris en compte, la présence régulière du journal, sans aucune interruption, sur la période d'au moins deux ans. Les entreprises doivent avoir un Ours de publication régulier, payer les salaires des journalistes à la convention, déclarer les journalistes et l'entreprise de presse à la Cnps et l'inspection du travail.

Les critères de sélection, eux, prennent en compte les aspects managériaux (dépôt des états financiers à la Dgi, état des cotisations à la Cnps, payement régulier des salaires des journalistes, etc.) et éditoriaux (état des sanctions et interpellations, les grands genres journalistiques, etc.).

Actions sociales en faveur des travailleurs, existence de contrat de travail et formation des journalistes et professionnels de la communication sont entre autres critères pris en compte pour départager les concurrents égaux.

« Pour les documents administratifs et spécifiquement par rapport au payement de la convention collective qui fait débat, je tiens à préciser que nous statuons sur la base des documents fournis par les entreprises et les bulletins de salaires signés par l'employeur et l'employé lui-même,qui, par sa signature, certifie le document », a tenu à lever l'équivoque, Samba Koné, président du jury du prix Cnp. Un jury composé exclusivement d'agents et conseillers du Cnp.