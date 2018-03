Cote d'Ivoire: Le laboratoire Saham Pharma vole au secours des enfants hémophiles

Après la remise d'un important lot de médicaments pour la prise en charge des enfants hémophiles au service hématologie du Chu de Yopougon, le 19 mars dernier, par le laboratoire Saham Pharma, des séances pratiques de circoncision ont eu lieu les jours qui ont suivi.

Ce sont des enfants dont l'âge oscille entre 2 ans et demi et 12 ans qui ont été circoncis en toute sécurité. Egalement, un jeune de 17 ans a subi l'opération avec succès. Le don de médicaments estimé à plus de 15 millions de Fcfa, trouve là tout son sens car désormais les enfants hémophiles pourront se faire circoncire en toute sécurité.

Evalué à plus de 82 000 unités, ce don va couvrir les opérations de circoncision des malades sur une longue période. C'est une bouffée d'oxygène pour le service hématologie du Chu de Yopougon, les hémophiles et leurs parents.

En plus des médicaments, une équipe dynamique conduite par le professeur Ibrahima Sanogo prendra le relais pour sauver les hémophiles d'une mort précoce, ou les éloigner des préjugés qui conduisent souvent au rejet systématique des malades. Mieux, avec ce lot de médicaments, des séances de dépistage à l'échelle nationale pourraient être entreprises.

Rappelons que ce don fait suite à deux visites de formation sur l'hémophilie et la maladie du sang en juillet et en octobre, en Côte d'Ivoire, conduites par le Pr Khorassani. Ces séances ont permis de former des agents aux techniques de circoncision des hémophiles. Désormais, ils sont outillés pour procéder à cette opération sans problème. En Côte d'Ivoire, sur plus de deux mille hémophiles, seulement une centaine bénéficie d'une prise en charge au Chu de Yopougon.

Notons que l'hémophilie est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, causant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois sans blessure. Elle est due à une mutation génétique qui entraîne le manque ou l'absence de protéines coagulantes empêchant la formation d'un caillot assez solide pour arrêter l'hémorragie.

L'hémophilie est considérée comme une maladie des hommes et concerne une naissance de garçon sur 5000. Toutefois, des filles peuvent être porteuses de la mutation génétique en cause et développer une forme mineure de la maladie.

Dans la population totale, une personne sur 12 000 est atteinte d'hémophilie. On distingue deux types prédominants de la maladie: l'hémophilie A et B. La prévalence de l'hémophilie A est supérieure à celle de l'hémophilie B (1/6 000 individus de sexe masculin contre 1/30 000).

Des traitements permettent aujourd'hui de prévenir et de juguler les hémorragies. Ils consistent à administrer par voie intraveineuse un facteur anti hémophilique: le facteur VIII pour les hémophiles A et le facteur IX pour les hémophiles B.

Ces médicaments sont élaborés à partir des produits dérivés du sang (d'origine plasmatique) ou fabriqués par génie génétique (recombinants). Ils sont injectés régulièrement pour prévenir les hémorragies. La kinésithérapie permet aux personnes hémophiles d'entretenir la souplesse des muscles et la mobilité des articulations qui ont subi des saignements répétés.