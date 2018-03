Madagascar: Lion Hill multiplie les scènes tananariviennes

Toamasina n'est pas seulement la capitale économique de Madagascar, la région Atsinanana se démarque aussi grâce aux artistes ressortissants, à l'image de Lion Hill, une valeur sûre de la Rnb malgache

Si Shyn est l'ambassadeur par excellence du Rnb, Lion Hill est incontestablement la relève à suivre de près. Faisant partie des étoiles montantes du Rnb tamatavien, il commence sérieusement à investir la scène de la capitale. Présent sur la scène de la région Atsinanana depuis fin 2008, aujourd'hui, il enchaine les cabarets et ce soir c'est au « Le Complexe » qu'il donne rendez-vous aux mélomanes.

Versant plutôt dans les genres à John Legend ou Ney-oh, le chanteur excelle surtout dans les prouesses vocales. Lion Hill a su se faire une place dans le monde du show-biz à Toamasina. Jouant de sa voix, le crooner fait partie des chanteurs à succès de la région Atsinanana. Faisant de l'amour son thème par excellence, le jeune homme se trouve dans les mêmes trompes que Shyn.

Amour toujours. La majorité de ses chansons parlent d'amour. « Je juge que l'amour globalise la base de tout ce qui se passe dans le monde », clame-t-il. « Pour ma part, les concours de chant ne m'intéressent pas.

Ou plus précisément je me désintéresse de la suite. Je compte garder ce train de vie. Certes, je voudrais que ma musique percute toujours aussi bien au public, mais je ne voudrais pas non plus devenir une « vedette", car cela implique beaucoup. » Pour le moment, Lion Hill cible les Malagasy dans la Grande Ile et la diaspora.

Référence. À Toamasina, les gens de talent ne manquent pas, danseurs comme les chanteurs sont des références. Le principal problème réside au niveau du budget. La majeure partie étant en autoproduction, alors que la plupart sont des jeunes universitaires qui ne peuvent pas subvenir aux matraquages médiatiques.

Le moyen le plus rapide pour pouvoir se frayer un chemin reste les réseaux sociaux. Les chanteurs publient sur le net notamment sur Youtube et facebook. Les morceaux les plus appréciés atteignent pas moins de 5 000 vues et de j'aime.