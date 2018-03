Ile Maurice: Roche-Bois - A 19 ans, il vole Rs 300 000 d'articles

Les autres suspects arrêtés sont Danino Mi- chael Manon, un soudeur de 20 ans. Cet habitant de Roche-Bois est connu des services de police pour vol avec effraction. Puis Mi- chel Guy Fook Shueng, de Roche-Bois aussi, 58 ans, pour possession d'articles volés ; Hugues Olivier Andy, un habitant de cité Florida, Baie-du-Tombeau, de 23 ans, pour vol de trois bagues en or dans une maison du village, le 24 mars, et le vol d'une tablette à PlaineVerte, le 1er mars.

Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan Police de la division Nord ont mis la main sur plusieurs articles, dont un ventilateur, une cuisinière à gaz et un téléviseur. Le suspect a avoué avoir commis deux autres cas de vol du même genre à Roche-Bois, le 1er et le 18 février. Dans le premier cas, il avait emporté un portefeuille contenant Rs 1 000 et dans l'autre cas, une console de jeux.

