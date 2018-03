Ile Maurice: Inondations du 30 mars 2013 - La mémoire des victimes commémorée

Le 30 mars 2013, 152 millimètres de pluie se sont abattus sur Port-Louis en à peine 90 minutes. Ce qui a largement suffi à transformer une partie de la capitale en une immense cuvette. Et à coûter la vie à Sylvie et Jeffrey Wright, Amrish et Trishul Tewari, Keshav Ramdharry, Vikash Khoosye, Vincent Lai, Ravindranath Bhobany, Stevenson Henriette, Retnon Sithanen et Christelle Moorghen.

Familles et amis se sont rendus sur place afin de rendre hommage aux victimes. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth et d'autres parlementaires étaient aussi présents au Caudan Waterfront, ce jeudi. L'émotion était palpable chez les proches.

