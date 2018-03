Madagascar: Festival de guitare - Hommage à Brassens et Cabrel

Plus que quelques jours et la capitale vibrera sous les cordes de guitares festives. Pour la cinquième édition du festival de guitare. Les hommages iront à Brassens et Cabrel.

Le trio Narimanana, Xavier Gonon et Bertrand Ficini seront au rendez-vous au Louvre Hôtel le 10 avril pour donner son plein pour faire revivre le rythme typique à la Brassens et les belles paroles persuasives de ce grand troubadour français.

La soirée du 12 avril sera consacrée à Francis CABREL, offrant un instant rare et intéressant. Le Trio Nari - Xavier - Bertrand revient sur la même scène pour émouvoir avec les belles mélodies de ce grand chanteur et guitariste connu par ces vers et paroles touchant souvent le fond du cœur.

Pour les amateurs de flamenco, place à Johary Narimanana. Le prince de la guitare flamenco à Madagascar lance le goût flamenco fusion. Ce jeune guitariste se produira sous une autre figure en jouant ses propres œuvres qui marquent sa racine, sans oublier quelques interprétations des grands maîtres du flamenco comme rip Paco de Lucia et Vicente Amigo.

Son duo avec Manohy Narimanana sera la cerise sur le gâteau pour cette soirée, elle va enjoliver les belles mélodies de Johary Narimanana par des paroles, vous y serez bercés par des tubes Espagnols ajoutés au menu.

Ses fans au piano seront comblés, et sont vivement invités pour apprécier les multiples talents de cette jeune artiste en pleine ascension. Ce sera une soirée qui se promet d'être éloquente et inoubliable.