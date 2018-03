Madagascar: Un refus suscitant l'incompréhension

On a l'impression d'avoir une équipe de mauvais joueurs décidés à empêcher l'expression populaire. Le maire de la ville a déposé un recours devant le tribunal administratif et attend le verdict de la cour ce jour. Quel qu'il soit, un pas aura été franchi. Il aura montré que le régime est prêt à se dresser contre ses adversaires.

Mais, la venue sur place d'Andry Rajoelina et de nombreux invités explique ce refus. Le raz de marée humain qui a eu lieu lors du déplacement de l'ancien président de la transition, a été ressenti douloureusement par le régime qui ne veut pas voir se renouveler le même scénario. Cette attitude du pouvoir ne le grandit pas et va certainement le desservir.

L'autorisation accordée a été annulée par le préfet, et suscite l'incompréhension et la colère des organisateurs. Les autorités locales affirment avoir pris cette décision pour empêcher des troubles. Elles sont donc prêtes à recourir à la force pour empêcher la tenue de cette « fête » comme l'appellent le maire MAPAR de la ville et ses collaborateurs.

