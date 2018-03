Madagascar: Judo/Frankcy - « Je veux être le meilleur des lourds »

Il s'appelle Rasamuel Francky Herilalaina et ses amis judokas l'appellent Francky. Champion des poids lourds 2017, il pèse 110 kg pour ses 19 ans et son 1m80. Notre champion veut garder son titre évidement. « Je me prépare durement depuis de mois. J'ai confiance en moi et surtout, je veux démontrer que je fais partie des meilleurs chez les lourds ».

Il combattra ce jour au Palais de sports. Dans la vie de tous les jours pourtant, il adore le basket-ball. Et à lui de passer le message aux jeunes «les études avant tout. Même si on aime le sport, il faut continuer à bien étudier avant toute chose ». Membre du judo club Fruits et natures, on le verra suivre les traces des Said Bruno Eric et autres poids lourds malgaches.

Parmi les clubs les plus attendus aussi de ce sommet national, il y a le Judo Club ESCA. Lors du championnat d'Analamanga de judo du 17 mars dernier, ESCA a démontré sa suprématie sur le judo tananarivien en raflant 17 titres.

Lors de la Coupe de Madagascar organisée à Tuléar en 2017, le club était aussi en tête. Le tandem Rabetafika Haingo et le Directeur Technique Ravelojaona Jean-Yves marche apparemment. Car on a pu apprécier lors du sommet Analamanga les prouesses de Juane Andriamahenina, en cadette -48kg et de Yves Rayan Ravelojaona en cadet/junior -66kg. On en reparlera.