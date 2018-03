Gabon: Initiative Africaine sur l'adaptation - Les partenaires stratégiques adoptent une feuille de route à Libreville

Par ailleurs, Guy Rossatanga Rognault, ministre gabonais de la Mer, et représentant du président gabonais Ali Bongo Ondimba, Coordonnateur du Comité des Chefs d'Etat et de Gouvernements Africains sur le Changement Climatique, a déclaré que « cette réunion des partenaires est une première étape cruciale dans la feuille de route de ladite initiative après la signature, en janvier dernier à Addis-Abeba, d'un partenariat entre le Gabon et le PNUD lors de la réunion du bureau du CAHOSCC. Ce partenariat, comme vous le savez vise à mobiliser l'ensemble des partenaires financiers, techniques et stratégiques pertinents pour l'Adaptation de l'Afrique au Changement Climatique ».

Les travaux de Libreville se sont achevés sur un cocktail de remerciement aux partenaires stratégiques de l'Initiative Africaine sur l'Adaptation. Cette rencontre conviviale a permis de faire le point sur les deux jours de travaux qui ont permis d'adopter une feuille de route. A ce sujet, Stephen Jackson, Coordinateur Résident du Système des Nations Unies et Représentant Résident du PNUD au Gabon a indiqué que dans les prochains jours, il s'agira de travailler à « la Préparation d'un Rapport sur l'état de l'adaptation climatique en Afrique ; Et plaidoyer dans les capitales internationales au cours des prochains mois ; Conduite d'une Table ronde des partenaires à l'Assemblée générale en septembre 2018 pour assurer le modeste soutien nécessaire à l'opérationnalisation de l'Initiative ».

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative Africaine d'Adaptation (IAA), la Conférence Ministérielle Africaine sur l'Environnement (CMAE) avec l'appui du PNUD, a organisé pendant deux jours une Réunion stratégique des partenaires de l'Initiative pour l'Adaptation en Afrique les 27 et 28 mars derniers à Libreville. Une séance de travail qui fait suite à la donation de 500.000 dollars US par le Gabon.

