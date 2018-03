Gabon: 4.786 jeunes formés au TICE en 3 ans

Libreville, le 29 mars 2018 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour, en présence de la directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Mme Audrey Azoulay, les 300 meilleurs étudiants du programme Train My Generation : Gabon 5 000 des centres de Libreville.

Né de l'ambition du Président Ali Bongo Ondimba de voir la jeunesse gabonaise mieux formée et outillée pour contribuer au développement de notre pays, ce programme de trois ans aura permis la formation de 4.786 jeunes aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) et de 400 autres jeunes dans 7 filières différentes des métiers d'assistant IT. « En suivant la vision amorcée par le Président de la République, chef de l'Etat, S.E. Ali Bongo Ondimba, lors du New York Forum en 2013, nous avons décidé ensemble de cheminer vers le progrès et d'acquérir une meilleure connaissance du numérique au Gabon », a déclaré la représentante des lauréats, Mme Clara Adama Nkola Maiguri lors de son mot de remerciements.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle ont pris part, entre autres, le Vice-président de la République, les membres du gouvernement et les chefs de mission diplomatique, S.E. Ali Bongo Ondimba a remis leurs attestations de réussite aux majors (10) de ce programme « qui est un modèle dans la sous-région », comme l'a indiqué la directrice générale de l'Unesco. En prélude à cette cérémonie de remise d'attestations, le chef de l'Etat a reçu en audience Mme Azoulay. Occasion d'un tour d'horizon de la coopération entre le Gabon et l'Unesco, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont échangé sur l'éducation, notamment sur l'adéquation entre la formation et les besoins économiques de développement. Par ailleurs, la directrice générale de l'Unesco a tenu à encourager le chef de l'Etat pour ses efforts dans la préservation de l'environnement.

