Congo-Kinshasa: Kikwit - Une Tribune d'expression populaire pour prévenir des cas des conflits fonciers

Le Regroupement des femmes en actions pour le développement intégral (REFADI), une des structures de la société civile de la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) est à pied d'œuvre pour participer activement à la prévention des cas des conflits fonciers qui ont élu domicile dans ce coin du pays depuis plusieurs décennies. Une tâche qui n'est du tout facile, eu égard à la complexité de la problématique qui, quelques fois, enregistre des morts d'hommes de façon inattendue.

C'est dans cette optique que cette organisation citoyenne vient d'organiser, le week-end dernier, une Tribune d'expression populaire autour cette matière foncière. Le thème central a été libellé en des termes simples : «La gestion foncière dans la ville de Kikwit et ses environs : Etat de lieu et perspectives».

L'événement s'est déroulé dans la grande salle "La Touraine Saint Martin", de la paroisse Saint François-Xavier, dans la commune de Lukolela. Le Représentant du maire de Kikwit ; les bourgmestres, les chefs des terres et les chefs coutumiers ; le service de l'Urbanisme et habitat ; le conservateur des titres immobiliers ; le service de cadastre ; le service de la décentralisation ; la Fédération des entreprises du Congo ; les représentants des églises ; des associations des femmes paysannes et des fermiers ; des organisations de la société civile et des associations des jeunes ; le Représentant des avocats du barreau du Bandundu... ont été tous au rendez-vous.

«Si nous avons organisé cette "Tribune d'expression populaire" (TEP) c'est pour prévenir des cas des conflits fonciers dans notre milieu. Nous avons constaté qu'à Kikwit et ses environs 80 pour cent des dossiers qui sont dans des tribunaux sont inhérents aux conflits fonciers. C'est également une grande occasion pour rapprocher des points de vues des autorités politico-administratives, des services concernés ainsi que des points de vues de la population à travers la vulgarisation des textes sur la loi foncière», a déclaré Viviane Lengelo, Présidente du Conseil d'administration du REFADI.

Par le fait même, a ajouté Lengelo, le REFADI participe à la résolution pacifique des conflits fonciers. «La vulgarisation de la loi foncière se fait aussi par des émissions-radios car plusieurs personnes à Kikwit et aux alentours suivent des radios communautaires et associatives même à travers des téléphones portables», a-t-elle dit.

Les orateurs du jour ont été quasiment à la hauteur de leurs tâches. Si Giselle Patashi, avocate au barreau de Bandundu a parlé de l'Etat de lieu de la gestion des terres dans la ville de Kikwit et de ses environs, le Représentant du Conservateur des titres immobiliers, lui, a évoqué la procédure d'obtention et de la sécurisation des terres. Quant à lui, Maître Gabriel Katchoko, formateur et expert du droit foncier en RDC, a développé les infractions courantes en matière foncière.

Afin de permettre toute la population dans sa globalité de ne plus tomber dans le filet de la justice à cause du foncier, Katchoko a invité cette même population a retenir les infractions foncières courantes, ci-après : blessures volontaires sur les animaux domestiques d'autrui ; divagation des bêtes dans des pâturages, parcelles, champs et concessions d'autrui ; occupation illégale des terres et des maisons ; l'enlèvement ou le déplacement des bornes ; le stellionat ; destruction des récoltes ou autres propriétés ; l'incendie.

Le document relatif aux termes de référence de cette TEP note que «la ville de Kikwit, une agglomération de plus de 1500.000 habitants en plein extension est caractérisée par de nombreux litiges fonciers à caractère civil ou pénal au niveau des parquets et tribunaux de paix. La loi foncière, quand ben même datant du 23 juillet 1973, est ignorée par la majorité de Kikwitoises et Kikwitois par manque de la vulgarisation de cette loi foncière en Kikongo pour atteindre cette population à majorité semi-lettrée».

«Cette Tribune d'expression populaire m'a aidé à avoir des connaissances sur la loi foncière de notre pays et à comprendre la procédure acheter une terre. Le non-respect de cette procédure est aussi à l'origine de plusieurs conflits que la ville et ses environs enregistrent», se réjouit Pierre Mupele venu du quartier Ndeke-Zulu, dans la commune de Nzinda.

Mupele a recommandé aux organisateurs de la TEP d'aller dispenser les mêmes matières dans les milieux ruraux où s'enregistrent plusieurs conflits de cette gamme.

Il y a lieu de noter que cette TEP, qui a reçu un appui financier de la "Fondation Hanns Seidel", a enregistré plusieurs recommandations qui permettront, logiquement, d'améliorer l'aspect foncier en RDC, en général et, dans ce coin du pays, en particulier.