Congo-Kinshasa: Procès Loseke contre Kabund au TGI/Matete - Le verdict renvoyé à la huitaine !

Et les preuves sont là. Notre Client est Congolais et a qualité de saisir le tribunal», va-t-il dire. «Ne vous en faites pas, notre moral est calme. Nous gagnerons ce procès », professe l'Avocat de Tharcisse Loseke.

Nous avons demandé au tribunal de reconnaître qu'il n'a pas qualité d'agir comme un sujet congolais. Même s'il pouvait prouver qu'il était Congolais, il n'a pas qualité à se mêler dans les affaires d'un parti politique qui ne le reconnaît pas. Tharcisse Loseke et Bruno Tshibala ont créé leur parti politique à eux. Ils ont leur statut et sont reconnus au Ministère de l'Intérieur autant que nous. L'obscurité de l'exploit.

Raison ? Ce dernier révèle le fait que le président délégué de l'UDPS est bel et bien un sujet Belge. Bien plus, il ne peut même pas s'identifier dans un parti politique congolais. « En effet, nous sommes détenteurs d'une preuve que Tharcisse Loseke détient une nationalité belge depuis 2010. D'après nos enquêtes, il n'a jamais renoncé à ladite nationalité. Cfr. Le moniteur Belge.

Deux Acolytes de Feu Etienne Tshisekedi, Tharcisse Loseke et Jean-Marc Kabund, respectivement président délégué de l'Udps, du moins l'aile chère à Bruno Tshibala, et Secrétaire général de l'Udps/Limete, ont été mercredi 28 mars 2018 face aux Juges du Tribunal de Grande Instance -TGI- de Matete. Raison ? Tharcisse Loseke dénie à Jean-Marc Kabund le droit d'engager l'Udps, une formation politique qui, selon lui, serait sous son autorité et celle de Bruno Tshibala eu égard aux documents valides en sa possession.

