Congo-Kinshasa: Vif débat sur la nationalité - Vers un séisme politique !

Ceci pourrait avoir pour conséquence, si l'on n'y prend garde, de plonger le processus de l'alternance démocratique dans une nouvelle zone de turbulences politiques marquées d'instabilité institutionnelle et de nouvelles crises de légitimité et de légalité.

Entre le désarroi et la colère de tous ceux qui seront confrontés au problème du seuil de représentativité, du cautionnement et de la machine à voter, la carapace de la nationalité qui s'en mêle périclite la RD. Congo vers un nouveau précipice où l'absence d'inclusivité secrètera, naturellement, une forte contestation des résultats des futures élections.

Le moins que l'on puisse dire est qu'en définitive, tous les écueils, déjà dépassés ou résolus dans l'Accord de la Saint Sylvestre, n'en arrivent à compliquer l'équation à un bon nombre d'acteurs politiques qui, normalement, sont engagés dans la course à la présidentielle jumelée aux législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018.

Il y renonça, tout même. Mais, il n'en avait pas été moins tacheté. Et, la liste, si longue soit-elle, ne pourrait pas être close, si d'autres cas plus nombreux que les étoiles du ciel, n'étaient pas cités. Oly Ilunga, l'actuel Ministre de la Santé.

L'ironie, avec le recul de temps et en regardant dans le retroviseur, est qu'on a toléré que certains cadres, pourtant, détenteurs de plus d'une nationalité, trônent à certains postes stratégiques, sans qu'ils n'en aient été éjectés.

A l'analyse, lorsqu'on regarde de près le tableau, des craintes d'un embrasement du climat sont de plus en plus perceptibles. Car, à tout prendre, s'il était donné aux fureteurs, le pouvoir d'aller jusqu'au bout, bien des cadres éparpillés dans les différentes institutions du pays, n'en sortiraient que trop peu ragaillardis.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.