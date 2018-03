Congo-Kinshasa: Udps/E. Tshisekedi - Le successeur sera connu ce samedi !

Le décor est planté à l'Udps/Limete restée orpheline depuis la disparition inopinée du lider maximo, le 1er février 2017 à Bruxelles. Toutes considérations faites, le Congrès censé organiser la succession à l'Opposant historique devra débuter aujourd'hui. Hier encore, comme pour confirmer ce rendez-vous attendu depuis plus d'une année, les candidats prétendants au siège de Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social étaient soumis à un débat contradictoire.

Il faut signaler que c'est une grande première dans l'histoire politique de la République Démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, David Mukeba, Guy Ebao, Paul Tshilumbu et Benoît Ilunga Tshipama ont donc eu à exposer leurs idées pour garantir l'avenir de la fille aînée de l'Opposition, surtout dans cette période où la guerre des Udps fait rage quitte à s'inviter dans les Cours et Tribunaux, même si le CNSA vient de trancher en faveur de l'aile de Limete. Par ailleurs, le défi de rafler la mise aux prochaines joutes électorales est l'enjeu majeur.

Car, en effet, durant 36 années de lutte politique, ce parti phare sur la scène politique est toujours resté dans l'opposition sans jamais accéder à son rêve ultime, la magistrature suprême. Ces perspectives et sujets scrutés, il demeure que l'opinion attend voir, après l'ouverture ce vendredi du congrès, un tout nouveau maitre à penser à la 11ème rue/Limete dès ce samedi. Qui sera le successeur à Etienne Tshisekedi Wa Mulumba ?

Une messe déjà dite ! Voilà ce que constitue, pour plusieurs observateurs, les assises qui débutent en ce jour et qui est, à tout dire, une procédure tape à l'œil pour officialiser le couronnement d'un Tshisekedi à la place d'un autre. En clair, ce sera l'avènement de Félix Tshisekedi à la place laissée vacante par la disparition de son Feu père biologique et politique.

En outre, par sa position, l'homme avait déjà pris un siège jadis occupé par son défunt père au Rassemblement/Limete. Sans l'ombre d'un doute, Félix était déjà bien parti et, actuellement, il serait aveugle de ne pas voir qu'il incarne l'Udps politiquement avant même que les flambeaux du commandement quitte Kabund pour atterrir entre ses mains. Sa sollicitation pour conclure des deals politiques avec le Mlc de Bemba et l'UNC de Kamerhe, en total absence de Jean-Marc Kabund, est un des faits qui l'illustrent.

Une surprise ?

Une sorte de discorde depuis la signature d'une alliance Udps-Mlc-Unc par Félix avait vu le jour à Limete entre le secrétaire général Kabund et son adjoint, fils d'un des initiateurs de l'Udps. Kabund avait abandonné toute ambition de participer à la course de succession. Mais, une certaine opinion s'interroge si cette divergence et d'autres paramètres ne seraient pas aptes à créer une surprise lors du vote...

Comme quoi, la messe ne serait pas dite d'avance. Dans l'autre versant des interrogations, d'aucuns s'intéressent de savoir si Félix Tshisekedi est confirmé est-ce qu'il ne réglera pas des comptes à son ancien supérieur hiérarchique qui, sur top Congo, l'a carrément lancé quelques baffles ?

Au-delà de ces considérations légitimes à tout analyste, d'autres perdurent surtout quant à la course aux élections de décembre notamment, pour le poste de Président de la République et, enfin, cette troublante problématique de la guerre fratricide des Udps bien que le CNSA ait tranché en faveur de l'Udps/Limete. Visiblement, le prochain Président de l'Udps ne devra pas dormir sur ses lauriers car, en plus de ces dossiers, celui des obsèques du Sphinx de Limete devra, responsabilité oblige, être sur sa table.