Congo-Kinshasa: Kinshasa - Emmanuel Musuyi sensibilise pour la réduction des cybercrimes !

A l'en croire, l'enjeu est aujourd'hui de crédibiliser les technologies numériques en les rendant utiles en vue de les permettre à impacter sur la vie de tout individu, d'une part, et à influer sur le PIB et la création des richesses nationales, d'autre part.

Dans cette même optique, Emmanuel Musuyi a promis que son observatoire de la cybercriminalité s'évertuera, de plus en plus, dans l'organisation des actions permanentes dans la conscientisation et la systématisation de la lutte par la collecte des données ainsi que l'assistance des éventuelles victimes dans des procès.

Nul n'est sans ignorer que les cybercrimes sont devenus monnaie courante dans le monde, en général, et en RD. Congo, en particulier. Cependant, bien qu'il soit impossible d'éradiquer définitivement la cybercriminalité dans la mesure où elle constitue des actions intentées par l'homme en vue de tirer bénéfice illégalement ou causer du tort à son prochain, Emmanuel Musuyi, initiateur de l'Observatoire des technologies de l'information et de la cybercriminalité, a, au moins, souligné cette possibilité de réduire l'impact ou le taux de ces crimes commis sur internet. Il l'a dit lors de la journée des intelligences numériques organisée jeudi 29 mars 2018, à Kinshasa.

