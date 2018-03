Congo-Kinshasa: Udps - Pile ou face ?

Qui, finalement, sera cet oiseau rare dont l'Udps a besoin, pour laver l'affront, lors des prochaines joutes électorales ? Plus d'une fois, lorsqu'on tourne normalement la cervelle, l'on n'est pas loin de prédire que c'est Félix Tshisekedi, le favori, quoi qu'il ne soit pas exclu, évidemment, que d'autres éléments hétéroclites, par un goût démesuré d'aventure politique, tentent aussi de secouer la ruche qui porte les abeilles. Au demeurant, si Kabund était, lui-même, candidat, l'on parlerait aisément de pile ou face. Puisqu'en ce moment-là, il serait question du choix tanguant entre lui et Félix.

Pis encore, il lui dénie tous les droits d'engager l'Udps, alors que devant le Notariat, ce parti disposant de nouveaux statuts, est déjà validé avec ses nouvelles structures. D'où, le bras de fer qui l'a conduit à ester une action en justice afin d'amener Kabund et ses colistiers à se raviser. Ce mercredi 28 mars, devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, les combattants, venus en masse, ont assisté à un procès aux mille couleurs et dont l'issue ne saurait tarder à être officialisée.

Aspirer aux plus hautes fonctions d'Etat, y compris au fauteuil présidentiel est acte de foi, certes. C'est aussi une posture légitime et, par-dessus tout, une visée constitutionnellement autorisée. Mais, attendre la victoire sans s'y préparer, c'est aller à l'assaut de l'Everest à pied. Dans le microcosme politique, tout bouge, tout change.

