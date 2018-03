Congo-Kinshasa: Kinshasa - Clôture en beauté du mois de la femme à la maternité de Kintambo

Madame Pétronie Miandabubiayi a effectué la présentation de son ONG Œuvre d'Assistance aux Enfants Orphelins, aux désœuvrés et aux Filles mères. Le 25 mars dernier, un projet de groupage sanguin a été lancé dans la commune de Bandalungwa sous son l'impulsion et cette Asbl. Signalons que cette conférence a été organisée par le président de la cellule de la maternité, le Docteur Becky Kapalay.

Quant au Docteur Marie-Thérèse Sombo, son intervention a été tablée sur le sexe du cerveau. Les cerveaux sont différents et n'ont pas de sexe, indique-t-elle. Et, donc elle a recommandé que l'évaluation entre homme et femme soit basée sur les qualités individuelles et non sur le sexe.

Elle est considérée à divers niveaux. Au foyer, elle est une ménagère, protectrice, éducatrice, renseigne-t-elle. Au milieu rural et urbain, elle est, en effet, une femme du développement. Ainsi, une femme doit jouer aussi un rôle dans des instances de décisions. Cette créature divine doit être formée, éduquée, informée et protégée par les lois, a clôturé Jeanne Diakangela.

Et, cette année par le biais de l'Ordre de Médecins, la maternité organise des consultations gratuites dans les écoles et églises dans la commune de Kintambo, a-t-il signalé. Dans le même ordre d'idée, la maternité de Kintambo n'est guère une sous-branche de l'Hôpital Général de Kintambo, a précisé Emmanuel Kinkenda.

