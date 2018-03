Madagascar: Andry Rajoelina à Mahajanga - L'Hôtel de Ville quadrillé par l'EMMOReg

Après Ambilobe où il avait fait le plein pour sa première réapparition en public, l'ancien président de la Transition est attendu aujourd'hui dans la capitale du Boeny où il bénéficie d'une forte popularité.

Panique dans les rangs du régime HVM à l'idée de voir Andry Rajoelina drainer du monde dans la cité des fleurs à l'occasion de l'inauguration ce jour de « zava-bita » par la Commune Urbaine de Mahajanga, qui a d'ailleurs à sa tête, un maire élu sous les couleurs du Mapar.

Ce dernier a donné une autorisation en bonne et due forme à la tenue de l'événement avant de se heurter à une mesure d'interdiction par le Préfet qui a invoqué le sempiternel motif d'ordre public. Ce qui a amené les partisans de l'ancien numéro Un de la Transition à faire un recours en annulation de l'acte pris par le représentant de l'Etat auprès du Tribunal Administratif du ressort dont le verdict est attendu ce vendredi 30 mars 2018.

Effet suspensif. En attendant, le recours a juridiquement un effet suspensif par rapport à la décision du Préfet qui ne veut sans doute pas connaître le même sort que le chef de District d'Ambilobe qui a été limogé avant-hier en Conseil des ministres quoiqu'on ait voulu noyer l'abrogation de sa nomination parmi 11 autres.

Ceci expliquant visiblement cela, le représentant de l'Etat (HVM) a mobilisé depuis hier l'EmmoReg autour de l'Hôtel de Ville dans le but d'interdire la manifestation organisée par la Commune Urbaine de Mahajanga, c'est-à-dire par le maître des lieux. On est alors en droit - au propre comme au figuré - de se demander ce que vont faire l'EMMOReg en cas d'annulation de l'acte du Préfet par le Tribunal Administratif.

Une hypothèse qui n'est pas à écarter face à la fronde des magistrats contre le pouvoir en place. On se souvient que le Conseil d'Etat a annulé récemment le décret du président de la République portant abrogation de la nomination de Ranary Rakotonavalona Robertson. Lequel a été alors réintégré dans ses fonctions de Procureur Général près de la Cour Suprême.

Etat de droit. Si les partisans d'Andry Rajoelina obtiennent également gain de cause, l'EMMOReg va-t-il, c'est le cas de le dire, camper sur sa position ? Ce qui constituerait un véritable pied de nez à l'Etat de droit. Qui plus est, la devise de la Gendarmerie qui est le chef de file de l'EMMOReg est justement « Tanindrazana sy Lalàna ». Littéralement, « Patrie et Lois ».

Et force doit rester à la loi, même pour les ... forces de l'ordre et le ... Hery Vaovaon'i Madagasikara qui ne serait pas d'ailleurs au pouvoir si Andry Rajoelina n'avait pas nommé ministre Hery Rajaonarimampianina et soutenu sa candidature en 2013. Ne bénéficiant plus de soutien de l'initiateur de la Révolution Orange pour 2018, le régime HVM a une peur ... bleue.