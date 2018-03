Angola: Namibe - Les touristes demandent une plus grande conservation de la Weliwítschia Mirabilis

Moçâmedes — Le responsable de la société touristique Travel Gest, Dinis Martins, a demandé jeudi lors de la visite de 181 touristes de différentes nationalités, une plus grande conservation et préservation de la plante Weliwítschia Mirabilis afin que sa beauté puisse encore être admirée par tous ceux qui la visite dans le désert de Namibe.

Etant une plante rare et charmante, cet agent touristique conseille aux autorités angolaises de sensibiliser toute la société à la préservation d'espèces uniques en Angola et dans le monde, car son existence suscite la curiosité des touristes étrangers qui cherchent à la connaître et à en savoir un peu de son histoire.

Parlant à l'Angop, Dinis Martins a également souligné certains sites et lieux historiques qui devraient être préservés, comme la lagune de l'Arc, les peintures rupestres de Tchintunduhulu et Baia dos Tigres, pour accroître le tourisme dans cette province afin d'augmenter les recettes et d'élever son nom sur le plan international.

"La province de Namibe offre la mer et le désert qui, pour les touristes, sont une source de fierté pour les recherches approfondies sur l'histoire de l'Afrique et, surtout, les premiers peuples qui ont vécu dans cette région.

Le 24 décembre, la province recevra une autre grande croisière d'une capacité de 400 touristes qui accosteront dans la baie des tigres, où des conditions sont créées à cette fin», a-t-il ajouté.

Les 181 touristes, dont 91 femmes, qui ont visité Namibe devraient également se rendre en Afrique du Sud, en Namibie, au Togo et en Côte d'Ivoire.