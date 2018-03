Angola: Réaffirmation de l'engagement en faveur de la préservation du patrimoine culturel

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a réaffirmé jeudi la volonté politique du Gouvernement angolais de placer la préservation, la conservation, la restauration, la gestion et la promotion des ressources du patrimoine dans les priorités de la gouvernance.

Prenant la parole lors du débat général de la table ronde ministérielle de la SADC, Carolina Cerqueira a considéré le patrimoine comme un facteur de paix, développement du tourisme, source de revenus pour les communautés et de création d'emplois pour les jeunes et les communautés locales.

Elle a salué l'engagement du Président, João Lourenço, dans la préservation, la conservation et la restauration du patrimoine national, qui a constitué une commission interministérielle pour la protection du patrimoine culturel mondial coordonné par le Vice-président de la République, Bornito de Sousa.

Dans le cadre de cet engagement du Président de la République, la gouvernance a également signalé une autre commission pour la réparation et la valorisation du patrimoine culturel de Luanda qui ajoutera de la valeur à la culture nationale et créera des espaces appropriés pour l'expansion de l'activité artistique.

Selon Carolina Cerqueira, le patrimoine apparaît de plus en plus comme un facteur de cohésion sociale, de sauvetage de la mémoire historique, des us et coutumes et des habitudes des peuples.

La ministre de la Culture a expliqué à l'occasion que l'Angola développe un dynamique programme d'éducation culturelle, qui passe par l'appréciation des personnages historiques, l'éducation sur la valeur du patrimoine et la diffusion auprès de la population, dans les écoles et les universités sur le symbolisme de la bataille de Cuito Cuanavale dans l'histoire de libération de l'Afrique australe.

La gouvernante a indiqué comme actions préventives l'éducation et la recherche partagée avec les centres de la région dans l'échange de données et connaissances sur l'histoire de la libération et a proposé la prise des mesures punitives contre les pratiques qui facilitent le trafic des œuvres d'art, la faune et la détérioration du patrimoine.

Dans son intervention, elle a réitéré l'engagement de l'Angola à contribuer au renforcement du Centre régional pour le patrimoine de la libération, qui fonctionnera à Dar Es Salaam, en République Unie de la Tanzanie.