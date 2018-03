Angola: Des journalistes défendent l'indépendance de la classe

Luanda — Le journaliste Reginaldo Silva a défendu jeudi, à Luanda, l'indépendance et l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias.

À cet égard, il a soutenu que les journalistes ne devraient pas rester «liés» à leurs organes de médias, brisant la censure et l'autocensure et donnant priorité à une information impartiale et exempte.

Reginaldo Silva s'exprimait lors d'une rencontre de réflexion sur «L'Indépendance et la condition sociale du journaliste», insérée dans les célébrations du 26ème anniversaire de l'Union des journalistes angolais (SJA), commémoré jeudi 29 mars.

Il a soutenu que «les journalistes doivent acquérir leur indépendance grâce à une formation académique et professionnelle continue, et le syndicat doit avoir une position plus active pour défendre la classe».

En ce qui concerne leurs conditions sociales, il les considéré comme «précaires», compte tenu des bas salaires qu'ils perçoivent, lesquels ne permettent pas d'être en mesure de répondre à l'actuel coût de vie dans le pays.

Il a donc suggéré que les professionnels adoptent des projets d'autofinancement et fassent un parallélisme avec des situations similaires dans des pays plus développés.

Le journaliste Felisberto da Costa partage également la même ligne de pensé, estimant "la classe doit être scientifiquement qualifiée et avec un salaire décent", car les journalistes n'ont pas les mêmes conditions sociales que les autres professions.

Afin de changer ce cadre, il a défendu l'existence d'un syndicat plus fort et plus cohérent, avec l'objectif de mettre en place une relation horizontale et non verticale avec les employeurs, en plus de proposer la création d'une caisse sociale des journalistes et une autre de soutien aux professionnels de la branche.

À son tour, le journaliste Avelino Miguel a dit que le journalisme a des principes et l'un d'eux est son indépendance, bien que dans le passé, il a été soumis à des interférences de divers ordre.

Pour cette raison, il fait valoir que le journaliste ait son indépendance, cependant, réglementée par la législation, comme les statuts et loi de presse, de sorte qu'il soit capable de rapporter les événements avec responsabilité et objectivité.