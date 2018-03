Angola: La ministre annonce la construction d'un port de pêche à Cuanza Sul

Ont participé au forum, le gouverneur de Cuanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, le président du conseil d'administration de la BAD, Abraão Gourgel, des diplomates, des représentants des banques commerciales, des associations et coopératives de pêche et d'autres invités.

La gouvernante a dit que Cuanza Sul avait une importance géostratégique capitale vu que la province dispose d'abondantes ressources biologiques aquatiques abondantes et de la pêche le long des 178 kilomètres de côtes qui créent des conditions favorables pour le développement de la pêche continentale et artisanale.

Concernant le soutien financier, a-t-elle poursuivi, les parties prenantes devraient présenter leurs «projets bien conçus et structurés» pour analyse et approbation par les institutions financières.

Elle a appelé les pêcheurs, les armateurs et les investisseurs à créer des coopératives et des associations pour accroître la productivité et la compétitivité afin de relever le défi de la substitution des exportations à moyen terme.

Porto Amboim — La ministre de la Pêche et de la Mer, Victoria de Barros Neto, a annoncé jeudi la construction d'un port de pêche à Porto Amboim et un centre de soutien à la pêche artisanale.

