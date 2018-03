Angola: Des ex-militaires reçoivent des subventions de démobilisation à Cuanza Norte

Ndalatando — 541 anciens militaires des FAPLA reçoivent, à Ndalatando, province de Cuanza Norte, leurs indemnités de démobilisation, une action menée par le District de Recrutement Militaire (DRM).

Selon le chef du District de recrutement militaire de Cuanza Norte, le colonel Ribeiro Caiongo Tomás, le processus a commencé le 26 de ce mois et se termine le 31 mai de cette année.

Il a souligné que le processus implique 148 sergents et 392 soldes des ex-FAPLA, démobilisés entre 1991 et 1992 en vertu des accords de paix de Bicesse et qui ont été enregistrés en 2015, dans la province de Cuanza Norte.

L'officier supérieur a précisé que l'action était la continuation du processus qui a eu lieu entre 2012 et 2013 et couvre ceux qui n'avaient pas encore bénéficié des subventions respectives.

Sans préciser le montant disponible pour un tel paiement, il a clarifié que le sergent a reçu 233.415 kwanzas, premier sergent 161.915 kwanzas, deuxième et troisième sergents 135.159 kwanzas, tandis que le soldat 55.355 kwanzas.

Depuis le début du processus, lundi dernier, jusqu'à présent, des subventions ont déjà été versées à 203 anciens soldats.

Il a souligné qu'après l'achèvement du processus de paiement des subventions aux anciens soldats, ils seront acheminés à l'Institut de réinsertion sociale des ex-soldats (IRSEM) afin de les encadrer dans des projets de réinsertion socioprofessionnelle, en accord avec leurs professions et qualifications et dans des programmes de soutien disponibles dans l'institution.

En ce qui concerne les autres démobilisés dans le cadre des accords de paix, comme de Namibe, qui a impliqué des anciens soldats du FLEC, de Lusaka et du mémorandum de Luena, couvrant des militaires des FAA, a déclaré qu'ils ont eu un traitement dû, ayant reçu les subventions nécessaires et bénéficient déjà d'une aide dans le cadre des programmes de soutien aux ex-militaires de l'IRSEM.

Il a précisé que le processus de démobilisation des accords de Bicesse, le plus complet et le plus complexe, est le seul qui continue et que les autres ont été considérés comme conclus.

En ce qui concerne les anciens guérilleros de l'UNITA, le responsable a souligné qu'ils sont contenus dans un autre processus, distinct et seront inclus ainsi que les listes de plaintes de 2012 et 2013, qui seront reçues dans quelques jours.

Il a dit qu'au niveau de Cuanza Norte, sont enregistrés 426 anciens soldats de l'UNITA avec les postes de sergent et de soldat, tandis que les officiers ont été insérés dans la caisse de sécurité sociale des FAA.