Sénégal: Festival de Cannes - Le film «Fad'jal» de Safi Faye dans la section «Cannes classics»

« Vos films nous apprennent comment se structurent une vision sociopolitique, une curiosité de soi et des autres. Ils nous apprennent comment le cinéma offre des possibilités de dialoguer avec soi-même et avec les siens pour rendre plus fécond le travail de construction des relations sociales. »

Outre « Fad'jal », mettant en scène l'opposition entre la tradition et la modernité avec les difficultés que les villageois ont pour exploiter leur terre, Safi Faye est également auteure de « Les Ames au soleil » (1981), « Selbé et tant d'autres» (1982), « Tesito » (1989), « Mossane » (1996), entre autres œuvres.

« Le film restauré et numérisé avec le concours du Centre national du cinéma et de l'image animée de France, sera projeté dans le grand auditorium le 16 mai 2018 », a-t-on appris auprès de Jonnhy Spencer Diop, chargé de distribution des films de Safi Faye en Afrique.

Le long-métrage « Fad'jal » (arrive et travaille en sérère) de la réalisatrice sénégalaise Safi Faye -classé à Cannes en 1979 dans la section « Un certain regard »-, est aujourd'hui, en 2018, sélectionné dans la section « Cannes Classics ».

