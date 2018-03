Madagascar: Zacharie Boucher, Ludovic Ajorque, Ronny Rodelin bientôt avec les Barea ?

L'équipe nationale de football de Madagascar, satisfaite de ses deux matchs amicaux joués dernièrement contre le Togo et Kosovo, attend de pied ferme celle du Sénégal, son adversaire pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019.

« On essaie de convaincre le gardien Zacharie Boucher (Auxerre), Ludovic Ajorque (Clermont Foot), voire Ronny Rodelin (Caen). On essaie de trouver la meilleure équipe possible », a indiqué à France Football Nicolas Dupuis, le sélectionneur des Barea, qui ont bien débuté les éliminatoires de la CAN 2019 en battant le Soudan.

Les Barea rêvent d'une participation historique à la prochaine CAN. Rien d'impossible, quand on les voit évoluer. Raison pour laquelle le staff technique aimerait renforcer l'équipe.

