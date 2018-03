Gabon: Le démarrage de la révision de la liste électorale se précise

Ils font du basketball leur passion. Les jeunes Koulois, garçons et filles, pratiquent cette activité… Plus »

Au sortir de cette visite, le représentant de Gemalto s'est montrée disposé à continuer d'accompagner le Gabon dans ce projet d'envergure ; non sans saluer le dynamisme et la valeur croissante de l'expertise locale pour laquelle les deux membres du Gouvernement ont encouragé l'opérateur à poursuivre le transfert de compétences.

Acté au nombre des activités exclusives du Ministère de l'Intérieur, préparatoires aux scrutins électoraux, l'opération de révision de la liste électorale devrait commencer dans les tout prochains jours. C'est ce qui ressort de la seconde visite sur le site IBOGA, le jeudi 29 mars 2018, des Ministres de l'Intérieur et d'Etat au Budget, Messieurs Lambert-Noël Matha et Jean Fidèle Otandault.

